Уфа, , 09:53 — REGNUM Высокотехнологичный комплекс по переработке древесины планируют создать в Башкирии. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос рассмотрели на онлайн-совещании в формате «Инвестиционный час» в республиканском правительстве.

Комплекс по переработке древесины планирует создать предприятие «Евразия-СИАН» в Караидельском районе. На реализацию данного проекта инвестор готов направить 223,7 млн рублей. На предприятии планируют производить материалы для различных отраслей промышленности, в том числе и для производства мебели.

По словам гендиректора компании Альберта Мухамедьярова, для нового производства будет необходимо качественное сырьё.

Министр лесного хозяйства Башкортостана Марат Шарафутдинов заявил, что в регионе уже сформирован банк подходящих участков для передачи в аренду отраслевому бизнесу. Предприятию также будет компенсирована часть затрат на закупку технологического оборудования.

По словам главы Башкирии Радия Хабирова, привлечь инвесторов в Караидельский район достаточно сложно, поэтому им нужно оказывать всестороннюю поддержку.

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