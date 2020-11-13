Уфа, , 09:39 — REGNUM Центр по производству мороженных ягод, пюре и соков для детского питания планируют создать в Башкирии. Об этом 12 ноября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на онлайн-совещание в формате «Инвестиционный час» в правительстве республики.

По словам директора плодово-ягодного хозяйства «Столыпино» Радмира Галеева, центр по переработке сельскохозяйственной продукции планируют создать в Кушнаренковском районе. Инвестор готов направить на его создание 100 млн рублей. В реализации данного проекта участвуют специалисты Башкирского государственного аграрного университета.

Отмечается, что проекту будут предоставлены налоговые льготы, а также будет возмещена процентная ставка по инвестиционному кредиту.

Глава Башкирии Радий Хабиров подчеркнул, что если предприятие будет производить соки и джемы для маленьких детей, то нужно обязательно содействовать продвижению этой продукции: в Башкирии уже имеется готовая сеть для реализации качественного детского питания через пункты «Молочной кухни».

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