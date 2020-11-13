Челябинск, , 09:32 — REGNUM В Челябинской области за январь-октябрь цены на товары и услуги выросли на 3,2%. Эти данные по сравнению с декабрём 2019 года сообщает Челябинскстат.

Больше всего подорожали продовольственные товары, на 4,4%. А рост цен на услуги составил 1,2%.

В октябре по сравнению с сентябрём цены изменились на 0,4%. Как сообщало ИА REGNUM, в течение года отдельные продтовары испытывали сильные ценовые колебания. Среди них, в частности, оказался имбирь, который население скупало весной в надежде на то, что он якобы поможет при заражении коронавирусом.