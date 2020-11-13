Сеул, , 09:21 — REGNUM Южнокорейская компания Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) получила заказ на строительство шести контейнеровозов для судоходной компании Европы. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, контракт оценивается в 722,6 млрд вон (~$647,5 млн). Предполагается, что судна будут переданы судовладельцу к январю 2023 году.

Известно, что в текущем году Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering получила заказы строительство 19 судов на общую сумму $3,95 млрд, что составляет 55% от запланированной прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея продолжает лидировать на мировом рынке судостроения на протяжении четырёх месяцев подряд.

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