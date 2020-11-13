Самара, , 09:16 — REGNUM Представители малого и среднего бизнеса Самарской области заключили экспортные контракты на 15,9 млн долларов при поддержке региона. Об этом 13 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, в Самарской области идет работа по поддержке экспортно-ориентированных предприятий. В регионе был создан центр поддержки экспорта, в который могут обратиться представители малого и среднего предпринимательства, нацеленные на освоение внешних рынков.

По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, за девять месяцев 2020 года сотрудники центра оказали около 600 услуг. При этом, при их поддержке местные предприниматели заключили 33 экспортных контракта на общую сумму 15,9 млн долларов.

Отмечается, что по итогам прошлого года Самарская область заняла шестое место среди 85 регионов РФ в рейтинге Российского экспортного центра.

Сообщается, что увеличение объемов экспорта продукции местных производителей в регионе происходит в рамках реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», а центр поддержки экспорта был создал благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство».

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