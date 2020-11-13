Москва, , 08:43 — REGNUM Центральный банк России с 13 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АО «Международный коммерческий банк» (г. Москва,), сообщается на сайте регулятора.

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По информации ЦБ, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность. В частности, более 70% кредитного портфеля банка составляли низкокачественные ссуды.

По величине активов Международный коммерческий банк занимал 299-е место в банковской системе РФ. Назначена временная администрация.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный банк России с 21 августа аннулировал лицензию у ООО «Славянский кредит».

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