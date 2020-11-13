Санкт-Петербург, , 08:28 — REGNUM С АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла» требуют выплаты более 63,6 млн рублей. Истцом в деле, которое арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассмотрит 4 февраля 2021 года, выступает ООО «НПК «Морсвязьавтоматика», передаёт ИА REGNUM.

Иск от компании, работающей в сфере судовой электроники, поступил в суд ещё в октябре 2020 года. Речь идёт «о взыскании задолженности по договору поставки, неустойки». Сумма — 63 645 198,35 рубля.

Претензии к судостроителю имеет и ООО «Феррумленд» из Санкт-Петербурга, чей иск рассмотрят 28 января 2021 года. С завода требуют выплаты задолженности в размере 8 926 886,5 рубля. Помимо этого, 14 декабря суд рассмотрит иск московского АО «Конструкторское бюро навигационных систем», которое пытается взыскать более 879 тыс. рублей.

Напомним, завод «Пелла» работает в Ленинградский области с 1930-х годов. В его состав входит десяток предприятий. Компания — подрядчик Минобороны России, в том числе по заказу на малые ракетные корабли.

В июне 2020 года Минобороны РФ взыскало с «Пеллы» свыше 51,4 млн рублей неустойки за нарушение условий госконтракта. Изначально ведомство настаивало на сумме более 0,5 млрд рублей.