Москва, , 08:17 — REGNUM Торги по нефти 12 ноября завершились снижением. Баррель Brent подешевел на 0,99%, до 43,31. Нефтяной рынок опять оказался под давлением из-за слабого отчета минэнерго США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Также на нефть давят сохраняющиеся высокие темпы распространения коронавирусной инфекции. Ежедневно в мире заражается коронавирусом более 600 тыс. человек, умирает — более 10 тыс. человек.

Несмотря на поступившие в начале недели позитивные новости о вакцине от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, вакцинация начнется нескоро. Инвесторы опасаются, что за это время ущерб экономикам будет еще сильнее, из-за чего снизится спрос на энергоресурсы.

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за неделю выросли на 4,28 млн баррелей (прогноз был — 0,91 млн баррелей), до 488,706 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 2,31 млн баррелей (прогноз был — 0,26 млн баррелей), до 225,356 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 5,35 млн баррелей (прогноз: — 1,86 млн баррелей), до 149,289 млн баррелей.

Добыча нефти в США осталась неизменной на уровне 10,5 млн баррелей в сутки.

Сегодня, 13 ноября, на торгах в Азии баррель Brent теряет около 1%. Цена снизилась до $42,84. Поддержка по нефти располагается на уровне $42.

У покупателей на европейской сессии будет окно с 11:00 до 15:00 по мск поднять цену до $43,80. Если не успеют, то стоит ожидать падения цен до $40.

Читайте также: Цены на нефть после коррекции растут вяло