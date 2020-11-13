Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 13 ноября 2020, 08:11 — REGNUM На Ямале ищут подрядчика для строительства первого кванториума, который будет возводиться в городе Ноябрьске. Соответствующий тендер размещён на официальной торговой площадке, сообщает «Ноябрьск 24».
Заявки от строительных организаций принимаются до начала декабря. Сдача здания кванториума намечена на четвёртый квартал 2022 года, стоимость работ — более 700 млн рублей.
Согласно проекту, здание кванториума появится в Ноябрьске на пересечении ул. Изыскателей и ул. 40 лет Победы. Отделка наружных стен здания будет выполнена из навесной фасадной системы с облицовкой алюминиевых фасадных декоративных панелей, сообщает городское управление архитектуры и градостроительства.
В здании разместятся девять квантов, где дети будут изучать дизайн, IT-технологии, робототехнику, устройство беспилотных летательных аппаратов и другое. Запроектированы также коворкинг-зона, детские аттракционы, 3D-кинотеатр.