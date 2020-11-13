Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 08:11 — REGNUM На Ямале ищут подрядчика для строительства первого кванториума, который будет возводиться в городе Ноябрьске. Соответствующий тендер размещён на официальной торговой площадке, сообщает «Ноябрьск 24».

Проект будущего кванториума в Ноябрьске Www.instagram.com/arch.noyabrsk/

Заявки от строительных организаций принимаются до начала декабря. Сдача здания кванториума намечена на четвёртый квартал 2022 года, стоимость работ — более 700 млн рублей.

Согласно проекту, здание кванториума появится в Ноябрьске на пересечении ул. Изыскателей и ул. 40 лет Победы. Отделка наружных стен здания будет выполнена из навесной фасадной системы с облицовкой алюминиевых фасадных декоративных панелей, сообщает городское управление архитектуры и градостроительства.

В здании разместятся девять квантов, где дети будут изучать дизайн, IT-технологии, робототехнику, устройство беспилотных летательных аппаратов и другое. Запроектированы также коворкинг-зона, детские аттракционы, 3D-кинотеатр.