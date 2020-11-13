Томск, , 08:11 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин рассказал на форуме «Сильные идеи для нового времени» о региональной поддержке высокотехнологического бизнеса. Среди них первым выделил инфраструктурную поддержку, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

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Так, в области созданы особая экономическая зона технико-внедренческого типа, индустриальный парк, региональные центры инжиниринга, а также центр инновационного развития.

«Есть хорошая поговорка — с кем поведешься, от того и наберешься. И мы в Томской области создали систему сотрудничества высокотехнологичных предприятий с крупнейшими российскими компаниями — это второе направление поддержки инновационного бизнеса», — отметил он.

В настоящее время региональные предприятия сотрудничают с такими компаниями, как «Газпром», «Роснефть», «Росатом», «СИБУР» и так далее.

Кадры стали ещё одним направлением поддержки. По словам губернатора, в регионе работают форум молодых ученых U-NOVUS, студенческая площадка «Томск Хаб», запущен пилотный курс подготовки менеджеров проектов для IT-отрасли.