Москва, , 07:58 — REGNUM В Москве на форуме «Сильные идеи для нового времени», организованном АСИ, активно обсуждаются лучшие идеи для развития экономики, социальной и технологической сфер России. Особенной площадкой форума стала дискуссия Клуба губернаторов, где говорили о технологическом развитии в регионах, в частности, речь шла о превращении субъектов РФ в кластеры инновационного развития. В дискуссии принял участие глава Якутии Айсен Николаев, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Выступая, Николаев отметил, что на базе возможностей и ресурсов, которые даёт сырьевая экономика, в Якутии создаётся новая опора — несырьевой сектор. Это стратегическая задача, направленная на преодоление так называемого «логистического проклятия».

«Чтобы не зависеть от транспортной составляющей и особенностей климата, якутские предприятия могут выходить на внешние рынки, только создавая физически «невесомый» товар, способный перемещаться без использования традиционного транспорта. И поэтому сегодня в республике ведётся системная работа по развитию креативной экономики, базирующейся на интеллектуальном и творческом потенциале человека, на развитии образования и наращивании креативных компетенций», — сказал Айсен Николаев.

В Национальную программу развития Дальнего Востока включён проект многофункционального образовательно-производственного комплекса среднего профессионального образования «Суперкампус», который построят рядом с ТОР «Якутия» в пригороде столицы республики.

Работа центра будет выстроена в соответствии со стандартами WorldSkills, механизмами коллаборации образования и крупного бизнеса, в направлении развития новых профессий. Особое внимание в «Суперкампусе» будет уделено не только научно-технологической, но и культурно-образовательной среде. Реализуют проект в течение пяти лет.

Также в Якутии приняли Концепцию развития креативной экономики республики — первую в России. Кроме того, задачи технологического развития решает и созданная в регионе экосистема, объединяющая местные высокотехнологичные компании, образовательные учреждения, корпорации и венчурные фонды, такие как Технопарк «Якутия», Парк высоких технологий «ИТ парк», Венчурная компания «Якутия», Северо-Восточный федеральный университет, мининноваций, центр инфокоммуникационных технологий, республиканский Фонд развития инноваций.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре технологии по добыче полезных ископаемых сопоставимы с космическими, передовыми научными разработками. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании клуба губернаторов форума «Сильные идеи для нового времени».