Шанхай, Китай, , 07:45 — REGNUM Несмотря на пандемию COVID-19, которая бушует во всем мире, на 3-й Китайской международной импортной Экспо (CIIE) было заключено больше сделок, чем в предыдущем году, сообщает агентство Синьхуа.

Третья CIIE прошла в Шанхае с 5 по 10 ноября текущего года. В ее рамках были заключены сделки по предполагаемым годовым закупкам товаров и услуг на общую сумму $72,62 млрд, что на 2,1% больше, чем на прошлой выставке, сообщил на пресс-конференции заместитель директора Бюро CIIE Сунь Чэнхай.

На первой выставке, прошедшей в 2018 году, было подписано договоров о намерениях на сумму $57,83 млрд, а на выставке 2019 года было заключено предварительных сделок на сумму $71,13 млрд.

Даже несмотря на действовавшие во время выставки ограничения в связи с эпидемией нового коронавируса, в этом году выставочные площади достигли 360 тыс. кв. метров, что почти на 30 тыс. кв. метров больше, чем годом ранее. Почти 400 тыс. гостей со всего мира приняли участие в мероприятии.

Около 80% из списка 500 крупнейших мировых компаний и лидеров отрасли, участвовавших в предыдущих выставках, вернулись в Шанхай в этом году, причем на 3-й выставке CIIE было запущено до 411 новых продуктов, технологий и услуг.