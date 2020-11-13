Салехард, , 07:42 — REGNUM В Салехарде развлекательные заведения заморозили цены на новогодние корпоративы. Средняя стоимость — четыре тысячи рублей с человека — соответствует прошлогодним расценкам, сообщает газета «Красный Север».

Владельцы кафе и ресторанов уповают на ослабление ограничительных мер. На данный момент им приходится соблюдать термометрию, наполняемости зала, дистанцию между столами, режим работы до 23:00. Учреждения общепита также готовы организовать доставку блюд.

Бронирование мест для встречи Нового года приходится на период с 18 по 30 декабря. Как сообщили изданию в нескольких ресторанах, деньги за бронирование готовы вернуть клиентам в случае ужесточения антиковидных мер.