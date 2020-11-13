Чебоксары, , 07:40 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве застройщика «СУОР» утверждена начальная стоимость недостроенного дома по улице Б. Хмельницкого. Его оценили в 310 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Залоговый кредитор (ПАО «Сбербанк») утвердил положение о начальной стоимости, порядке, условиях и сроках продажи имущества застройщика, находящегося в залоге у банка. Речь идёт о недостроенном многоквартирном доме позиции 15 площадью 23 764,2 кв. метра, расположенном в микрорайоне Б. Хмельницкого. Площадь земельного участка составляет 9544 кв. метра.

Согласно документу, начальная цена реализации имущества на первых торгах определена в размере 310 млн рублей, на повторных — 279 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ООО «СУОР» является застройщиком микрорайона Садовый (Богданка) в Чебоксарах и признано банкротом в мае 2019 года. Общество зарегистрировано в 2000 году с уставным капиталом в 163 863 290 рублей, учредителями являются ООО «Агрохолдинг «Юрма» (доля 18,77%) и бизнесмен Владимир Ермолаев (доля 81,13%).

Читайте ранее в этом сюжете: Первый лот по делу чувашского застройщика-банкрота подешевел на 213 млн