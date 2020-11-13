Могоча, Забайкальский край, , 07:37 — REGNUM В Забайкалье начинают строительство двух зданий для будущих детских садов. Как сообщает пресс-служба краевого правительства, два новых дошкольных учреждения появятся в городе Могоча: каждый детский сад рассчитан на 36 мест. Там предполагается разместить группы раннего возраста — малышей от 1,5 до 3 лет.

«Оба здания будут одноэтажными, с заглубленными тепловыми пунктами. Во внутренней отделке зданий предусмотрено применение высококачественных отделочных материалов. Для создания яркого архитектурно-художественного образа зданий при покраске будут применяться пастельные цвета, преимущественно теплого тона», — пояснил начальник Госинспекции Забайкалья Михаил Заиченко.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце сентября 2020 г. дальневосточный полпред Юрий Трутнев в ходе совещания во Владивостоке по итогам оценки региональных планов социального развития Центров экономического роста отметил, что Забайкалье претендует на дополнительное финансирование.

«Это значит, что больше детских садов, школ, больниц поликлиник, спортивных объектов будем ремонтировать и строить», — отметил губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

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