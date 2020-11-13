Пекин, , 07:37 — REGNUM Витальность и темпы восстановления малых и средних предприятий Китая продолжили улучшаться в октябре текущего года по мере того, как власти страны наращивали меря их поддержки, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс развития малых и средних предприятий, основанный на исследовании 3000 таких предприятий Китая, вырос на 0,1 пункта до 87 пунктов в октябре, продемонстрировав наивысший показатель с февраля, сообщили в Китайской ассоциации малых и средних предприятий.

Индекс также содержит множество вспомогательных индексов, которые калибруют эффективность и ожидания таких предприятий. Все показатели ниже 100 означают напряженное состояние сферы.

В октябре субиндексы настроений по макроэкономике, операционным расходам, рабочей силе и финансированию были выше 100, что говорит о позитивной тенденции. В целом почти 97% опрошенных фирм возобновили свою деятельность. В индустрии размещения и общественного питания, которая особенно сильно пострадала от эпидемии COVID-19, уровень возобновления достиг 94,21%.

Половина респондентов сообщили о росте объемов производства, 40% сообщили об увеличении заказов от отечественных и зарубежных клиентов, а 60% сообщили рост стоимости продаж.