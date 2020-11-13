Окленд, Новая Зеландия, , 07:14 — REGNUM Контракты на сумму 1,22 миллиарда юаней (около $180) были подписаны во время китайско-новозеландской конференции по бизнес-сотрудничеству в сфере молочных продуктов, организованной новозеландским филиалом China Construction Bank Corporation (CCB) в Окленде, сообщает агентство Синьхуа.

Это мероприятие было инициативой CCB в рамках поддержки 3-й Китайской международной импортной Экспо (CIE), которая проходила в Шанхае с 5 по 10 ноября. В ходе мероприятия, состоявшегося 10 ноября, бизнесмены из Новой Зеландии и Китая приняли участие в инновационной онлайн-сессии по подбору деловых партнеров.

В результате были подписаны контракты на сумму 1,22 миллиарда юаней и достигнуты соглашения о сотрудничестве на сумму 8,6 миллиарда юаней ($1,3 млрд) между двумя сторонами.

Спрос на новозеландскую качественную продукцию в Китае существует и потенциально растет, заявил советник в области коммерции и экономики посольства Китая в Новой Зеландии Хуан Юэфэн.

Заместитель генерального директора новозеландского филиала CCB Ли Синьяо заявил, что подобного рода мероприятия, проводимые онлайн, призваны помочь как новозеландским, так и китайским компаниям наладить эффективный бизнес удаленно при поддержке облачных систем.

Менеджер по маркетингу Blue River Dairy Гарет Лайнесс отметил, что «облачное» подписание соглашений откроет новые возможности для предприятий в области торговли и обеспечат в будущем создание совершенно новой платформы с новыми возможностями сотрудничества и расширения каналов сбыта.

В мероприятии приняли участие десять местных новозеландских молочных компаний. К новозеландским компаниям присоединились также филиалы CCB в Китае и многие китайские предприятия, ищущие возможности для двусторонней торговли.