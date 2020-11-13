Ульяновск, , 07:11 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил создать межрегиональную корпорацию развития в Поволжье, объединив потенциал Ульяновской и Самарской областей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского главы.

По его словам, росту инвестиционной активности могут способствовать межрегиональные агломерационные связи. Сергей Морозов предложил создать инновационно-экономический центр, «объединив экономический, научный, инфраструктурный и деловой потенциал» Ульяновской и Самарской областей и образовав первую межрегиональную корпорацию развития в Поволжье.

По мнению губернатора, два субъекта объединяют географическое положение, логистика и экономическая система, а создание корпорации позволит решить проблему дефицита финансирования регионов и расширить бюджетные возможности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по объёму инвестиций в основной капитал лидируют Татария и Башкирия. Рост инвестиций на протяжении двух последних лет демонстрирует только Башкирия, для остальных характерно скачкообразное развитие. Наибольший прирост инвестиций в первом квартале 2020 года в сравнении с аналогичным прошлогодним периодом показала Ульяновская область — 103%, но это связано с неудачным для области 2019 годом. В абсолютных цифрах показатели привлеченных инвестиций невелики — 15,82 млрд рублей (для сравнения у Татарии — 91,05 млрд рублей).

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