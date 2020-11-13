Ханты-Мансийск, , 06:48 — REGNUM В Югре по предложению главы региона Натальи Комаровой разработают туристические маршруты с передвижением на кемперах. Об этом сообщают «Новости Югры».

Кемперы — дома на колёсах — собирает предприниматель из Сургута Леонид Власов. Отмечается, что производство кемперов в России мало развито из-за нехватки рынка сбыта — культура путешествий в автодомах в нашей стране пока не развита.

Чтобы сформировать рынок сбыта, губернатор ХМАО предложила скооперироваться сургутским производителям кемперов с туроператорами. Два развивающихся направления бизнеса таким образом помогут друг другу.

«В нашей местности спросом пользуются именно экстремальные путешествия — то, чего нигде нет», — отметила Наталья Комарова.