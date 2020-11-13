Петропавловск-Камчатский, , 06:26 — REGNUM В экономическом развитии региона власти Камчатки делают ставку на три сектора экономики — туризм, логистика и рыбное хозяйство, об этом на сессии форума «Сильные идеи для нового времени» рассказал губернатор края Владимир Солодов.

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«Развитие Камчатки может быть основано как минимум на трёх секторах экономики. Это рыбное хозяйство, которое, при условии обеспечения разумного подхода к неистощимому объёму, может быть на многие годы вперёд гарантией стабильного дохода. Второй сектор — это логистика, которая позволяет нам устойчиво развиваться. Третий — туризм. Здесь я хочу тоже подчеркнуть, что он здесь должен позиционироваться не просто как возможность полюбоваться природой, а как познание, преобразование сознания. Это то, на что мы хотим делать ставку», — отметил губернатор Камчатки.

Солодов акцентировал внимание на том, что для жителей Камчатки очень важны вопросы экологии, которым также необходимо уделять большое внимание и давать инвестпроектам оценку с точки зрения их влияния на экологию региона.

Владимир Солодов принял участие в форуме по видеоконференц связи. Сам губернатор находится на изоляции, так как у него лабораторно подтвердилось заражение коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Югре технологии по добыче полезных ископаемых сопоставимы с космическими, передовыми научными разработками. Об этом заявила губернатор Югры Наталья Комарова на заседании клуба губернаторов форума «Сильные идеи для нового времени».