Новосибирск, , 05:38 — REGNUM В мэрии Новосибирска прошли публичные слушания по бюджету города на 2021−2023 годы. По оценке специалистов, документ будет одним из самых непростых за последние годы, уточнили в горадминистрации.

«Необходимо максимально взвешенно подходить к обсуждению бюджета Новосибирска — главного финансового документа — с учётом реальных возможностей и приоритетности социальных расходов, — заявил мэр Анатолий Локоть. — Крайне важно обеспечить социальную защищённость наиболее уязвимым группам горожан. Сохранить надёжность систем жизнеобеспечения. Находить резервы и договариваться о возможностях укрепления экономической самостоятельности города».

Тем временем, сокращается объём доходов. Так, отменяется единый налог на вмененный доход. В 2021 году Новосибирск не досчитается одного миллиарда рублей, а в 2022—2023 годах — более 1,5 миллиардов рублей.

Ранее был увеличен норматив отчислений от налога по упрощённой системе налогообложения — с 10% до 16,5%. Но эти дополнительные доходы не смогут в полном объёме покрыть потери.

Локоть считает, что муниципалитет должен сосредоточиться на поиске дополнительных резервов по собственным доходным источникам.

«Вместе с налоговыми органами будем повышать собираемость налоговых платежей и сокращать недоимку. В этом году такая работа давала результат: несмотря на ухудшение экономической ситуации за девять месяцев 2020 года недоимка сократилась на 200 миллионов», — подчеркнул градоначальник.

Основные параметры бюджета Новосибирска на 2021 год: доходы — 49 625,8 млн рублей, расходы — 50 425,8 млн рублей, дефицит — 800 млн рублей.