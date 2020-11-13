Магадан, Магаданская область, , 05:32 — REGNUM Полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев 12−13 ноября находится с рабочей поездкой в Магаданской области. Уже прошло совещание, на котором рассматривались три вопроса: социально-экономическая ситуация в регионе, развитие особой экономической зоны, а также исполнение поручений председателя правительства РФ Михаила Мишустина по итогам поездки на Дальний Восток, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт полпредства.

Читайте также: Новый министр Чекунков осчастливит жителей Дальнего Востока и Арктики

Было отмечено, что в 2019 году в рамках «Единой субсидии» Колыме выделено 2 млрд рублей из федерального бюджета на строительство и реконструкцию социальных объектов.

«На эти средства в Магадане уже завершен первый этап строительства парка «Маяк», проведён капитальный ремонт двух больниц, приобретено оборудование для четырёх учреждений среднего специального образования. Закуплен и будет передан автобус для регионального отделения «Всероссийской Федерации «Самбо». До конца 2020 года будут построены ещё два спортивных комплекса в Магадане и посёлке Ола. С учётом потребностей региона была изменена программа «Дальневосточной ипотеки». Теперь молодые семьи могут брать льготную ипотеку для покупки квартиры и на рынке вторичного жилья Колымы. Кроме того, две тысячи человек получили участки по программе «Дальневосточный гектар», — перечислил Юрий Трутнев.

Что касается социально-экономической ситуации, то полпред обратил внимание на опережающую динамику, которая сложилась во многих отраслях экономики региона в 2019 году. По словам Трутнева, «Магадан на немного, но превышает все средние показатели, как по Дальнему Востоку, так и по России».

Губернатор Сергей Носов доложил о развитии экономики и социальной сферы Магаданской области, отметив достигнутые регионом показатели.

«Объём промышленного производства вырос на 12,6% (по РФ +3,3%). На 47,6% увеличился объём строительных работ (по РФ +0,6%). На 1,3% в сравнении с 2018 годом увеличился объём валового регионального продукта», — сказал Носов.

По словам губернатора, по величине ВРП и величине инвестиций на душу населения Колыма занимает лидирующие места в стране — восьмое и шестое места соответственно.

Юрий Трутнев отметил, что Магаданская область находится всего лишь на 75 месте в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2019 года.

«Это очень низкий показатель, нам предстоит проделать большую работу, чтобы ситуацию исправить», — добавил полпред президента.

Несмотря на пандемию коронавируса, по ряду показателей в регионе сохранилась положительная динамика. Объём промышленного производства в январе-сентябре 2020 года увеличился на 6,8% (при среднем показателе в России в 2,9%). Объём строительных работ увеличился на 13,4%, что также выше, чем среднероссийский показатель.

«Есть целый ряд предложений, которые были сформулированы руководством Магаданской области по эффективности использования выданных государством лицензий по геологоразведке, рыбных ресурсов. Все эти поручения были сразу же восприняты руководителями соответствующих министерств, и они доложили о готовности в ближайшее время их рассмотреть и представить свои предложения в правительство РФ. Но есть еще ряд застарелых проблем, которых мы коснулись. Это вопросы состояния дорог, жилого фонда. Сергей Носов сообщил, что увеличен объём средств для реконструкции дорог. Выделено до 2 млрд в целом на региональные дороги. Такая же работа предстоит в части реконструкции жилого фонда», — пояснил Юрий Трутнев.

На территории особой экономической зоны в Магаданской области работают 122 компании. Правительством Колымы на рассмотрение в Минэкономразвития России были представлены предложения о внесении изменений в законодательство РФ, регулирующее деятельность ОЭЗ Магаданской области. В частности, предлагается продление срока функционирования ОЭЗ, отмена уплаты утилизационного сбора в отношении транспортных средств с даты выпуска которых прошло менее трёх лет, льготы по уплате страховых взносов. Минэкономразвития России указанные предложения региона проанализированы, концептуально поддержаны и разработаны соответствующие законопроекты.

Юрий Трутнев напомнил, что председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал перечень поручений из 70 пунктов по дальнейшему социально-экономическому развитию регионов Дальнего Востока, в том числе и Магаданской области. За их исполнением установлен строгий контроль.

«Выполнение поручений председателя правительства будет жестко контролироваться. Магаданская область развивается. Все мы хотим, чтобы всё всегда происходило быстрее», — акцентировал полпред.

13 ноября Юрий Трутнев обсудит коронавирусные проблемы и примет участие в нескольких мероприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Юрий Трутнев представил нового министра Алексея Чекункова сотрудникам министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики.