Магадан, Магаданская область, , 05:02 — REGNUM Депутаты Магаданской областной думы провели заседания комитетов по социальной и государственной политике. Они обсудили законопроект о бюджете фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год, плановые периоды последующих двух лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе думы.

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По информации директора терфонда ОМС Анастасии Щербаковой, общая сумма прогнозных доходов 2021 года составит 5,9 млрд рублей, сократившись на 380,45 млн рублей, по сравнению с 2020 годом.

На плановый период доходная часть запланирована в размере 6,17 млрд рублей и 6,5 млрд рублей. Сокращение бюджета Щербакова объяснила отсутствием межбюджетного трансферта из регионального бюджета на 2021 год.

Расходы на финансирование медицинских учреждений планируют в 5,39 млрд, что на 294,29 млн меньше от ожидаемого объёма 2020 года. На ведение дела страховых медорганизаций — 53,9 млн, сокращение на 2,9 млн рублей.

Чтобы изменить положение в бюджете терфонда ОМС, депутаты приняли решение обратиться к губернатору Колымы Сергею Носову с предложением рассмотреть вопрос о выделении ТФОМС межбюджетного трансферта из бюджета Магаданской области не менее 380 450,1 тыс. рублей.

При этом парламентарии отметили, что неприемлемо увеличивать на 2,1% расходы управленческих функций, уменьшая при этом на 8% расходы на здравоохранение.

Как сообщало ИА REGNUM, комитет по социальной политике областной Магаданской думы проголосовал за изменение величины прожиточного минимума пенсионера на 2021 год.