Эр-Рияд, , 04:00 — REGNUM Сумму в более $27 млрд недополучит бюджет Саудовской Аравии из-за обвала цен на нефтяном рынке в 2020 году, заявил наследный принц королевства Мухаммед бен Сальман, сообщает агентство SPA.

Изначально власти страны планировали, что доходы бюджета составят более $222 млрд. При этом из них $136,7 млрд должны быть собраны с продажи нефти. Однако по итогам года сборы от реализации сырья составят только $109 млрд.

Принц отметил, что этой суммы не хватит на покрытие статьи о выплате жалования госслужащим, достигающей более $134 млрд. В связи с чем власти Саудовской Аравии решили увеличить доходы бюджета, не связанные с нефтедобычей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Международное энергетическое агентство (МЭА) объявило, что страны ОПЕК+ в октябре снизили добычу нефти по сравнению с августу на 40 тысяч баррелей в сутки. Договоренности выполнены на 103%.

Читайте ранее в этом сюжете: Страны ОПЕК+ исполнили сделку о сокращении добычи нефти на 103%