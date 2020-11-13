Екатеринбург, , 03:43 — REGNUM Арбитраж Свердловской области 4 декабря 2020 года начнёт рассматривать иск АО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов» к налоговому органу. Предприятие требует возврата свыше 667,34 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

Предприятие, созданное в 1993 году, требует обязать «возвратить суммы излишне взысканных НДС, пени, штрафа, процентов в размере 667 347 843 рублей 18 копеек». Иск подан к межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы по крупнейшим налогоплательщикам №10, но третьим лицом в спор приглашена и инспекция №9.

Иск был подан 6 ноября, а 10 ноября его приняла к производству судья Фомина.

По данным ЕГРЮЛ, завод учреждён в марте 1993 года и базируется в Верхней Пышме. Основной вид деятельности — производство драгоценных камней. Уставный капитал — более 101,1 млн рублей. Директор с июля 2019 года — Александр Окатов.

В феврале 2020 года у предприятия сменился основной собственник — 92% акций были реализованы АО «Урал-Драгмет», а доля ГК «Ренова» Виктора Вексельберга снизилась.

По информации с сайта завода, свою историю он ведёт с 1916 года и на сегодня оказывает полный комплекс работ по аффинажу, переработке и изготовлению промышленных изделий из золота, серебра и металлов платиновой группы.