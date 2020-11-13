Тегеран, , 09:05 — REGNUM 12 ноября исполнительный директор свободной торгово-промышленной зоны Арас назвал её самой безопасной и успешной экономической зоной в Иране, заявив, что положительное торговое сальдо в размере 425 миллионов долларов за последний год лишь подтверждает данное утверждение. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Мохсен Нариман упомянул о присутствии различных промышленных, производственных и сельскохозяйственных компаний в свободной торгово-промышленной зоне Арас, отметив, что турецкие и азербайджанские инвесторы вкладывают огромные средства в этот район.

Он также указал на наличие 513 промышленных и сельскохозяйственных единиц, рассказав об усилиях чиновников в отношении повышения экспорта, производства, инвестиций и занятости в качестве примеров материализации экономики сопротивления действующего правительства.

Свободная зона Арас является особой экономической зоной Ирана, созданной для расширения торгово-экономического сотрудничества с Россией, а также странами Закавказья.