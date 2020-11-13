Тегеран, , 08:28 — REGNUM 12 ноября заместитель министра энергетики Ирана Касем Тагизаде Хамеси и его сирийский коллега рассмотрели пути реализации меморандумов о взаимопонимании в области водных ресурсов. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Тагизаде Хамеси представил потенциал в водном секторе и основания для реализации крупных проектов, таких как поставка, транспортировка, очистка воды и сточных вод, производство насосного оборудования и опреснительных устройств.

Между тем сирийский чиновник выразил заинтересованность в том, чтобы воспользоваться возможностями Ирана в области водоснабжения и водоотведения.

«На основании меморандума о взаимопонимании, подписанного обеими сторонами, проблемы иранских компаний в области водоснабжения и водоотведения будут решены в кратчайшие сроки», — сообщил он, отметив: «Премьер-министр Сирии Хусейн Арнус, ранее занимавший пост министра водных ресурсов Сирии, занялся этим вопросом».

Он также пообещал, что сирийская сторона примет серьезные меры для устранения препятствий на пути двустороннего сотрудничества в этом направлении.