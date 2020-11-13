Кемерово, , 03:22 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ООО «Угольная компания «Заречная» произошла замена одного из крупнейших кредиторов. Арбитраж Кемеровской области заменил в реестре новосибирское ООО «УглеТранс» на кемеровское ООО «Шахтоуправление Карагайлинское», передаёт ИА REGNUM.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

В результате шахтоуправление получило право требования 1 668 922 183,99 рубля основного долга и 277 241 982,77 рубля процентов «за пользование чужими денежными средствами, установленные определениями от 22.05.2017 и 13.06.2017 года». Шахтоуправление также на сегодня является банкротом.

Напомним, год назад, в ноябре 2019, года шахтёры Кузбасса отказались спускаться в шахту, аргументируя свой протест задолженностью по заработной плате. Среди них были и сотрудники шахтоучастка «Октябрьский», который входит в состав АО «Шахта «Заречная». Последнее признано банкротом осенью 2017 года, и на сегодня идёт формирование реестра. Три года назад долги юрлица превышали 46,6 млрд рублей. В декабре 2019 года была сделана попытка продать имущественный комплекс шахты с начальной ценой 12,3 млрд рублей, но неудачно.

ООО «Угольная компания «Заречная», созданное в 1999 году, также было обанкрочено три года назад, имея долги на сумму более 33,8 млрд рублей. АО «Шахта «Заречная» являлось совладельцем ООО.

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