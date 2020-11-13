Москва, , 03:02 — REGNUM Арбитраж Москвы 19 января 2021 года начнёт рассматривать банкротный иск к межрегиональной общественной организации «Ассоциация высокой моды и прет-а-порте». В создании ассоциации участвовал известный российский модельер Валентин Юдашкин, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление Ришата Алтынбаева поступило в суд 26 октября 2020 года, а 30 октября дело принял судья Истомин. В качестве арбитражного управляющего рекомендуется Марк Варнавский из ассоциации «МСО ПАУ».

Сумма долга в рамках банкротного дела неизвестна, но в конце августа 2020 года суд выдал судебный приказ на имя бизнесмена на взыскание задолженности с ассоциации в размере 367,5 тыс. рублей. В основе дела лежал договор от 18 октября 2017 года.

По данным ЕГРЮЛ, ассоциация учреждена в сентябре 2000 года в Москве. Её руководитель — Владислав Ящук. Учредители — Валентин Юдашкин, Наталья Журавлева, Александр Достман и Валентина Никанорова.