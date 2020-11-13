Чунцин, Китай, , 02:41 — REGNUM Частный китайский региональный авиаперевозчик China Express Airlines получил свой первый региональный лайнер ARJ21 в городе Чунцине, сообщает агентство Синьхуа.

Самолет станет частью флота China Express и поддержит развитие авиакомпании на рынке региональных воздушных перевозок, сообщили в Коммерческой авиационной корпорации Китая (COMAC), которая является производителем лайнера.

Таким образом, новейший самолет стал уже 39-м лайнером ARJ21, который был доставлен на рынок с момента запуска в эксплуатацию первого самолета в 2016 году. Поставка показывает, что самолет получил признание от большего числа клиентов после более чем четырехлетней коммерческой эксплуатации, сказал COMAC.

Семь перевозчиков в настоящее время летают на ARJ21, первом китайском турбореактивном региональном пассажирском лайнере. Имея вместимость от 78 до 90 посадочных мест и дальность полета до 3700 км, самолет может эксплуатироваться в горных и равнинных районах, а также адаптироваться к различным условиям аэропорта. Эти самолеты обслуживают 86 маршрутов, соединяющих 64 города Китая.

В начале ноября China Express подписала соглашение с COMAC о покупке 100 самолетов, среди которых 50 приходится на ARJ21. Остальные 50 будут магистральными реактивными лайнерами серии ARJ21 или C919 в соответствии с последующими соглашениями, говорится в сообщении COMAC.

Компания China Express со штаб-квартирой в Чунцине специализируется на региональных воздушных перевозках. У нее имеется 165 воздушных маршрутов, из которых 95% — региональные.

Самолет ARJ21 пополнит парк перевозчика China Express, увеличит его пропускную способность и поможет улучшить его маршрутную сеть. Опыт работы авиакомпании в региональном авиационном секторе также повысит рыночные показатели и признание самолета ARJ21, говорится в сообщении COMAC.