Пекин, , 02:32 — REGNUM Китайский стартап в области беспилотных грузовиков Inceptio Technology анонсировал привлечение $120 млн в рамках недавнего финансирования после привлечения $120 млн в апреле, сообщает агентство Синьуха.

Финансирование было осуществлено китайским гигантом в области электробатарей CATL. Уже имеющиеся инвесторы Inceptio, включая глобального поставщика логистических решений GLP, китайской технологической компании в области интернета вещей G7 и Nio Capital, также были среди участников финансирования.

После нового финансирования Inceptio ускорит массовое производство и коммерческую эксплуатацию автономных грузовиков третьего уровня с планами создания нового поколения грузовой транспортной сети TaaS («транспорт как услуга»), говорится в сообщении компании.

Основатель и генеральный директор Inceptio Цюлянь Ма заявил, кто компания стремительно наращивает выгоды от устойчивого развития китайской экономики. Компания продолжит инвестиции в независимые R&D полного технологического цикла в сфере автономного вождения и создания национальной сети грузовых роботов.

Основанная в 2018 году, компания Inception специализируется на рынке грузовых перевозок по магистральным линиям. Его беспилотные грузовики третьего уровня автономности, разработанные совместно с китайскими производителями грузовых автомобилей Dongfeng Commercial Vehicle и Sinotruk, запланированы к поставке на рынок уже в конце 2021 года.