Баня-Лука, Босния и Герцеговина, , 08:09 — REGNUM Президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на заседании президиума 12 ноября заявил, что из-за ситуации с коронавирусом, Республика Сербская имеет дефицит бюджета, но несмотря на это, сокращения заработной платы не произойдёт, и пенсии вырастут на 3%-4%. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.

«Это, несомненно, легко объяснить. Наш бюджет сократится на 162 миллиона долларов США, но при этом мы эти потерянные деньги из — за корона-кризиса компенсировали благодаря некоторым другим доступным нам источникам», — указал Додик.

Он повторил, что «Республика Сербская в борьбе с коронавирусом продемонстрировала способность управлять кризисом».

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«Коронавирус — опасная вещь. Мы все знаем, как она остановила нашу жизнь и во многих странах затормозила экономическое развитие, а Республика Сербская продемонстрировала свою способность управлять кризисом», — подчеркнул Додик.