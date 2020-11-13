Баня-Лука, Босния и Герцеговина, 13 ноября 2020, 08:09 — REGNUM Президент Республики Сербской и член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик на заседании президиума 12 ноября заявил, что из-за ситуации с коронавирусом, Республика Сербская имеет дефицит бюджета, но несмотря на это, сокращения заработной платы не произойдёт, и пенсии вырастут на 3%-4%. Об этом сообщает боснийское новостное агентство Slobodna Bosna.
Он повторил, что «Республика Сербская в борьбе с коронавирусом продемонстрировала способность управлять кризисом».
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: вторая волна накрыла планету – все новости»