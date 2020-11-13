Гонконг, Китай, , 02:22 — REGNUM Международная финансовая корпорация (IFC), являющаяся членом Группы Всемирного банка подписала новое соглашение с Монетарными властями Гонконга (HKMA) по поддержке коммерческих банков Азии в принятии экологических «зеленых» стратегий и целей, сообщили в правительстве Специального административного района (САР) Гонконг.

Подписание соглашение сделало HKMA первым партнером IFC в рамках данной инициативы, которая призвана помочь развитию «зеленых» коммерческих банков и стимулировать «зеленое» финансирование в интересах ответа на вызов изменений климата, говорится в заявлении правительства Гонконга.

В рамках соглашения, в ближайшие пять лет HKMA и IFC соберут воедино все финансовые институты, ассоциации банковских сфер, исследовательские институты и поставщиков инновационных технологий со всей Азии во имя создания, развития и наращивания мощностей «зеленого» финансирования и климатических инвестиций.

По оценкам IFC research, только города на развивающихся рынках могут привлечь к 2030 году более $29 трлн в виде инвестиций, связанных с климатом. Азиатско-Тихоокеанский регион обладает самым высоким климатическим инвестиционным потенциалом среди всех регионов мира.