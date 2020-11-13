Шанхай, Китай, , 02:15 — REGNUM Ведущая датская фармацевтическая компания Novo Nordisk подписала инвестиционное соглашение на сумму 200 млн юаней (около $30,3 млн) в Китае, сообщает агентство Синьхуа.

Novo Nordisk подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Пилотной зоной свободной торговли Линьганской специальной зоной Китая в Шанхае в рамках завершившейся в этом городе Китайского международного импортного Экспо — 2020.

Согласно соглашению, Novo Nordisk создаст новое предприятие, задействованное в сферах маркетинга и продвижения, фармацевтических исследований и развития, а также импорте и распространении готовой продукции.

Выступая в качестве нового пространства открытия Китая, Линьганская специальная зона будет поддерживать рост биофармацевтических компаний, таких как Novo Nordisk, заявила заместитель генерального секретаря Шанхайского муниципального правительства и исполнительный заместитель директора Административного комитета специальной зоны Линь-Ган Чжу Чжисун.