Загреб, , 01:56 — REGNUM На состоявшемся восьмом форуме рестораторов Хорватии 12 ноября владельцы объектов общественного питания Загреба заявили, что они срочно нуждаются в новых кредитах для выживания и восстановления после кризиса, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index.

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Председатель форума ассоциации рестораторов Загреба Франц Летица подчеркнул, что, помимо новых кредитных вливаний, которые бы обеспечили ликвидность, также необходимо снижение ставок НДС, что было уже предпринято многими другими странами.

Рестораторы Загреба, добавил он, довольны тем, что они среди немногих в Европе, кто смог продолжить работать, но их прибыль снизилась примерно на 60%. Вот почему, по его словам, необходимо предоставить им новые кредиты.

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