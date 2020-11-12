Салехард, , 21:11 — REGNUM На Ямале в 2020 году 740 молодых семей будут обеспечены жильём, тогда как объём финансирования был заложен на 500 семей. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

План перевыполнен благодаря перераспределению финансовых средств, выделенных департаменту строительства и жилищной политики ЯНАО.

Помимо этого, на Ямале расширен расширился список получателей социальной выплаты на жильё по программе «Молодая семья». Те, кого исключили из очереди в связи с достижением возраста 36 лет, тоже получат программные денежные средства. До конца 2020 года такую выплату получат 100 ямальских молодых семей.