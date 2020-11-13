Москва, , 09:01 — REGNUM Включение санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2» в проект оборонного бюджета США на новый финансовый год вызвало бурное обсуждение в сети. Граждане выразили своё мнение 12 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Чем дальше в будущее, тем выше зависимость экономики от электроэнергии, а химии от газа. Европа мечтает впрыгнуть в «зелёные тапки» но жизнь показывает что у «костра» теплее особенно зимой и в непогоду. Дровишки «нашлись» за счёт присоединения Польши и иже с ними. Но с газом беда», — написал пользователь Werty.

По мнению граждан, необходимо отказаться от затеи строить «Северный поток — 2». Они считают, что Америка не позволит проекту завершиться, а значит, необходимо думать более практично.

«Сейчас все обходятся без Северного потока-2? Обходятся. И дальше обойдутся. Строить его была большая ошибка. Расход средств на бесполезную затею. Все знают, кто в мире хозяин. Из этого и нужно было исходить. Есть просто Северный Поток, есть труба через Украину и Польшу. Ворует Украина газ? Пусть. Только нужно продавать газ на границе России и Украины. Украла Украина газ у Европы, ну пусть они сами с ней и разбираются. Хотят дарить ей газ — пожалуйста. Не хотят российский газ — пусть покупают американский. Всё равно Россия не сможет им это запретить», — написал Вальтер У.

Другие отметили тот факт, что Россия приняла участие в жёсткой конкурентной борьбе. Они призвали российский «Газпром» идти до конца и не дать американцам мешать интересам России на территории Европы.

«Это конкуренция за рынки сбыта углеводородов в мире, в том числе газа. А кто сказал, что в рыночных капиталистических условиях конкуренция бывает честной, как при коммунизме? Ведь Россия рыночная страна, и Газпром должен бороться за свое право доминировать на этом рынке, а не говорить о происках нечестных конкурентов. В борьбе за рынки сбыта товаров и услуг, так — не выиграл — значит, проиграл», — пишет Александр А.

Нашлись и те, кто пришёл к выводу, что России необходимо применять ответные санкции. Многие уверены, что у Российской Федерации есть пространство для манёвра, просто нужно ориентироваться на интересы государства и его народа.

«Надо ввести ответные санкции, закрыть полностью продажу Российского газа в Европу и продавать только когда очень попросят. Газопровод повернуть в Калининград. И развивать там нефтегазохимическую промышленность. Плюс газификация всей России. Конечно, без суверенитета всё это невозможно. Но всё в наших руках и головах», — поделился мнением Андрей П.

Напомним, 12 ноября издание Bloomberg сообщило о включении санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2» в проект оборонного бюджета США на новый финансовый год.