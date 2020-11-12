Неаполь, Италия, , 20:35 — REGNUM Правительство Италии будет искать нового инвестора для крупного неаполитанского завода вместо Whirlpool, заявил в четверг, 12 ноября, министр экономического развития Стефано Патуанелли.

Он отметил, что это должен быть «серьезный инвестор». Никакой перспективы у переговорного процесса с руководителями Whirlpool нет, добавил министр.

Как сообщалось ранее, руководители американской компании остановили производство на заводе в Неаполе 1 ноября 2020 года.

Ранее руководители Whirlpool заявляли, что завод не сможет продолжить работу из-за проблем со спросом на продукцию, который к тому же дополнительно снизился в период «коронакризиса». Профсоюзы требовали от компании соблюдать взятые на себя обязательства (главное из которых и состоит в продолжении деятельности предприятия и сохранении рабочих мест), а правительство обвиняли в бездействии.