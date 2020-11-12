Салехард, , 20:12 — REGNUM В Салехарде от земельного налога освобождены предприниматели, реализующие инвестиционные проекты в сфере туризма. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«С 1 января 2021 года резиденты, реализующие в течение пяти лет инвестиционные проекты в туристической сфере, будут освобождены от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, используемых для строительства и размещения наёмных домов коммерческого или социального использования», — прокомментировал нововведение начальник департамента строительства, архитектуры и земельных отношений администрации Салехарда Сергей Егоров.

Депутат гордумы столицы Ямала Татьяна Соловьёва считает, что данная льгота «даст новый толчок для развития туризма в Салехарде».