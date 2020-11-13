Москва, , 08:31 — REGNUM Ликвидация торгового представительства России на территории Украины вызвала бурное обсуждение в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 12 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

«Логично и наконец-то. Порт свой построили, газопровод в обход построен и не один, с/х полностью обеспечивает наше государство питанием, у нас будет тепло, спокойно, а бывшие теперь на бюджете у ЕС. Мы свою вахту закончили. А им флаг в руки», — пишет пользователь «СТО».

Многие комментаторы пришли к выводу, что данное решение Российской Федерации является правильным. Таким образом, уверены люди, Россия позволит понять соседней стране, что она не намерена терпеть её агрессивное поведение.

«Хоть одна приятная новость. Как же хорошо, что медленно, но верно, с большим скрипом, но мы все же потихоньку сбрасываем их со своей шеи. Пусть плывут в самостоятельное плавание в океане империализма под руководством мировой закулисы! А мы со стороны посмотрим, как они будут барахтаться и пытаться удержаться на плаву», — пишет пользователь под псевдонимом «Красноармеец РККА».

Другие оказались не столь обрадованы данной новостью. Граждане указали на то, что России необходимо выйти на полное самообеспечение, чтобы лишаться тех или иных потоков товаров из соседних стран.

«Закрывать отношения с такими соседями, наверное, нужно. Но что нам это даст? …прежде, чем закрывать импорт, нужно своё наладить, своим людям создать рабочие места, развивать экономику, фермерское хозяйство. 100% народ будет доволен такой властью», — поделился мнением Alexander T.

Нашлись и те, кто выступили с той позиции, что данное событие не имеет особого веса. По их видению, Украина ещё три месяца назад сделала аналогичный шаг по отношению к России, поэтому ничего в результате закрытия представительства в Украине не изменится.

«Не раздувайте из мухи политического слона. Отсутствие перспектив стратегических контрактов сведено к нулю, соответственно и нет смысла взаимного выхода на рынки друг друга. Торговый баланс стабилен, расширение не планируется, и, заметьте, это всего лишь ответ на аналогичный шаг со стороны Украины», — написал пользователь под псевдонимом «ФрекенВбок».

Напомним, 11 ноября правительство России решило закрыть торговое представительство на территории Украины, а также в Литве.