Пекин, , 19:16 — REGNUM В эксклюзивном интервью Синьхуа заместитель секретаря по сотрудничеству между Китаем, Японией и Южной Кореей Цао Цзин заявила, что в связи с проведением в ближайшие дни серии заседаний руководителей стран Восточной Азии, сотрудничество между ними выходит на новый уровень. Соответствующий материал агентство выпустило в свет 12 ноября, подчеркнув, что участники встреч уделяют особое внимание двум основным темам — объединению усилий в борьбе с коронавирусом и совместному развитию в целях укрепления региональной стабильности.

Цао Цзин подчеркнула, что в условиях эпидемии восточноазиатские страны объединили усилия, предоставив друг другу материальную помощь и поделившись передовым опытом и технологиями. Самым эффективным путем к преодолению эпидемиологического кризиса Цао Цзин считает следование принципам многосторонности, солидарности и сотрудничества. Три страны, по ее словам, в вопросах, связанных с борьбой против эпидемии, достигли полного всеобъемлющего консенсуса.

Другим вопросом, который затронула в своем интервью Цао Цзин, стало Соглашение о всеобъемлющем региональном экономическом партнерстве (RCEP), подписанию которого будут посвящены предстоящие встречи.

Напомним, что Секретариат по сотрудничеству Китая, Японии и Южной Кореи, на основе которого был подготовлен проект соглашения, был создан в 2011 году.