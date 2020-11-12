Ханты-Мансийск, , 18:51 — REGNUM В Югре на обеспечение граждан чистой водой до 2024 года планируется затратить 4,3 млрд рублей. Об этом во время прямого эфира 12 ноября заявил директор департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Илья Ким.

В программу включены девять объектов в Нефтеюганске, Пойковском, Федоровском, Нягани, Приобье и Белоярском. Из них пять реализуются с федеральной поддержкой, четыре финансируются за счет собственных средств автономного округа, пояснил Илья Ким.

Он также напомнил о текущей реконструкции трёх водоочистных сооружений в Пыть-Яхе и Лянторе.