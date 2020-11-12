Ярославль, , 18:46 — REGNUM В правительстве Ярославской области вновь готовятся к строительству третьего автомобильного моста через Волгу и Карабулинской развязки. Об этом на пресс-конференции 12 ноября заявил директор департамента дорожного хозяйства региона Евгений Моисеев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Волга в Ярославле

«Правительство Ярославской области и департамент дорожного хозяйства уделяют внимание таким проектам, благодаря реализации которых жизнь жителей региона станет более комфортной и качественной. Один из наиболее важных проектов — это строительство Карабулинской транспортной развязки. На данный момент у нас подготовлена финансовая и транспортная модель данного сооружения, причём хочу отметить, что отдельным этапом мы выделили строительство третьего моста через Волгу в городе Ярославле. В соответствии с рекомендациями Правительства Российской Федерации и Министерства транспорта Российской Федерации было принято решение идти путем разработки технико-экономического обоснования. Что это такое? По факту это предпроектные работы, которые представляют из себя две трети готовой проектной документации. Планируется разработка данной истории в 2021 году. Что это нам дает? При наличии технико-экономического обоснования мы получаем возможность заявляться в федерацию по выделению федеральных средств на реализацию данного проекта», — рассказал Евгений Моисеев.

По данным региональных властей, строительство моста через Волгу обойдётся в 13,6 млрд рублей.

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