Москва, , 18:06 — REGNUM Один из ключевых составителей рейтингов в области ESG (Экология, Социальная ответственность, Корпоративное управление) агентство Sustainalytics в ходе ежегодного пересмотра риск-рейтингов существенно повысило оценку ФосАгро — с 43,8 баллов до отметки 26,9 баллов (умеренный риск).

«Это один из самых высоких уровней управления ESG рисками, присвоенных агентством крупнейшим российским компаниям и глобальным производителям удобрений», — отмечает Председатель Совета директоров ПАО «ФосАгро» Ксавье Роле.

С новым рейтингом ФосАгро укрепила свои ведущие позиции среди компаний мировой агрохимической индустрии (в топ-3 также входят UPL — 26,2 балла и ICL Group — 33,3 балла [1]) и вошла в число верхних 15% компаний с лучшими оценками среди представителей глобальной химической отрасли.

Эксперты Sustainalytics оценили управление ESG-вызовами в ФосАгро как «сильное». Агентство отметило существенные улучшения в деятельности ФосАгро, касающиеся климатических аспектов и управления воздействием на окружающую среду. А также управление человеческим капиталом, следование высоким стандартам деловой этики и лучшим практикам корпоративного управления.

«На фоне масштабной работы, проводимой компанией в области устойчивого развития, решение агентства Sustainalytics является лучшим подтверждением правильности выбранного ФосАгро пути и мощным импульсом для последующего совершенствования», — комментирует председатель комитета Совета директоров по устойчивому развитию Ирина Бокова.

Это далеко не первое сообщение о лидерских позициях компании в престижных рейтингах. Другое авторитетное агентство MSCI ESG Research в августе 2020 года повысило рейтинг ФосАгро до BBB (по шкале ААА-ССС, где ААА — это «лидер»). В сентябре ООН подтвердила ФосАгро статус компании-лидера Глобального договора ООН за приверженность принципам ответственного ведения бизнеса. В октябре компания вновь была удостоена самой престижной бизнес-награды России — Гран-при в рамках конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность-2019». Гран-При в истории конкурса вручался дважды и оба раза им была удостоена ФосАгро!

«Как председатель Совета директоров, я высоко оцениваю полученное ФосАгро признание,— говорит Ксавье Роле. — Уверен, что команда менеджмента под руководством генерального директора Андрея Гурьева продолжит успешное движение вперед».

[1] Для выборки из компаний агрохимической подотрасли с капитализацией от 4,3 млрд долл. США до 5,9 млрд долл. США

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