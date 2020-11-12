Подгорица, , 17:53 — REGNUM В третьем квартале этого года черногорские банки получили прибыль в размере 25 млн евро. В плюсе оказались 11 банков, а два зафиксировали убытки. Наибольшую прибыль получил банк — Podgoricka banka в размере 5,5 млн евро.

Прибыль Erste Bank составила 4,5 миллиона долларов. Чистый процентный доход составил 18,5 миллиона евро, комиссионный доход — 1,4 миллиона евро.

В третьем квартале этого года банка Hipotekarna получил чистую прибыль в размере 3,7 миллиона евро. Чистый процентный доход составил 11,2 миллиона евро. Чистый комиссионный доход за первые девять месяцев этого года составил 3,5 миллиона долларов.

NLB получил 3,1 миллиона прибыли, из которых чистый процентный доход банка составил 15,4 миллиона, а комиссионный доход — 1,9 миллиона евро, пишет Bankar, me

Adiko Bank получил прибыль в размере 2,77 миллиона евро. Чистый процентный доход банка составил 7,9 миллиона евро, комиссионный доход — 712 000 евро.

Universal Capital Bank вырос на 1,4 миллиона евро. Процентный доход банка составил 3,3 миллиона евро, комиссионный доход — 2,08 миллиона евро.

Lovcen Bank получил прибыль в размере 1,4 млн евро. Чистый процентный доход Lovćen banka составил 6,1 миллиона евро, а комиссионный доход — 80 000 евро.

Komercijalna banka получил прибыль в размере 669 000 евро. Чистый процентный доход банка составил 3,8 миллиона евро, комиссионный доход — 591 000 евро.

Zapad banka в первом полугодии получил прибыль в размере 526 000 евро. Процентный доход банка составил 2,1 миллиона евро, комиссионный доход — 364 000 евро.

«Зират Банк» получил прибыль в размере 338 000 евро. Процентный доход составляет 1,7 миллиона евро, а комиссионный доход — 302 000 евро.

В третьем квартале этого года в минусе оказались два банка.

CKB Bank зафиксировал дефицит в размере 614 000 евро. Чистый процентный доход банка составил 19,92 миллиона евро, а чистый комиссионный доход — 4,9 миллиона евро.

Убыток Adriatic banka составил 1,05 миллиона евро. Чистый процентный доход составляет 622 000 евро, а комиссионный доход — 153 000 евро.