Тюмень, , 16:36 — REGNUM Тюменцев просят пополнить банки мелочью. Монеты в финансовых организациях обменяют на банкноты или перечислят сумму на карту, сообщает отделение Банка России по Тюменской области.

Монеты Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как поясняют в Банке России, в 2019 году на территории Тюменской области, ХМАО и ЯНАО выдано монет на сумму более 339 млн рублей, а вернулось около 50%. При этом монета низких номиналов от 1 до 50 копеек в обращение практически не возвращается.

Специалисты Банка России предлагают тюменцам провести инвентаризацию в своих домах, гаражах, достать монеты из копилок и принести мелочь в банки для обмена.

«Этим вы внесете свой небольшой вклад в регулирование наличного денежного обращения Тюменской области», — говорится в обращении банкиров.