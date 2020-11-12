Якутск, , 16:35 — REGNUM Указом главы Республики Саха (Якутии) от 12 ноября 2020 года исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Якутии назначен Дмитрий Бердников.

Он будет заниматься вопросами организации и сопровождения работ по строительству Ленского моста. Должность учреждена за счёт вакантных должностей в органах власти республики.

Необходимость назначения отдельного должностного лица в ранге первого заместителя председателя правительства Якутии обоснована началом активной фазы реализации строительства мостового перехода через реку Лена, необходимостью усиления координации работ между федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

Бердников Дмитрий Викторович родился в 1966 году в городе Ангарск Иркутской области. Окончил Иркутский ордена Красного знамени политехнический институт по специальности «Инженер-строитель», «Теплогазоснабжение и вентиляция» и Иркутский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал мастером и дослужился до главного инженера треста «ВостокСантехМонтаж» Министерства монтажных и специальных строительных работ СССР.

До 2014 года работал на руководящих должностях коммерческих структур Иркутской области.

В сентябре 2014 года избран депутатом и председателем думы города Иркутска.

В марте 2015 года депутатами думы города Иркутска наделен полномочиями мэра города Иркутска.

В марте 2020 года назначен исполняющим обязанности первого заместителя губернатора Иркутской области.

12 ноября 2020 года Указом главы Республики Саха (Якутии) назначен исполняющим обязанности первого заместителя председателя правительства Республики Саха (Якутии).

Политолог Алена Август считает назначение Дмитрия Бердникова логичным.