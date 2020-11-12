Киев, , 16:33 — REGNUM Только 6% украинцев в настоящий момент считают, что в гривне можно хранить сбережения.

Гривна Иван Шилов © ИА REGNUM

Об это свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group, обнародованные сегодня, 12 ноября.

Согласно источнику, большая часть украинцев, 42% респондентов, считает наиболее выгодным и безопасным вариантом хранения денежных сбережений американский доллар. Евро предпочитают 21% украинцев, 14% опрошенных ни одну валюту не считают выгодным способом сохранения сбережений, а еще 16% — не определились.

Социологи отмечают, что в октябре 2020 года доллар по сравнению с прошлым годом увеличил доверие среди украинцев, евро сохранило прошлогодний уровень доверия, а доверие к национальной валюте сократилось вдвое.

Опрос проводился в период с 8 по 18 октября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине. Метод опроса — личное формализованное интервью (face-to-face), максимальная погрешность выборки — 2,4%.