Нижний Новгород, , 16:29 — REGNUM Белоруссия занимает первое место по объему экспорта нижегородских товаров среди 127 стран торговых партнеров региона. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, за девять месяцев текущего года экспорт в Белоруссию вырос на 3% и достиг $438 млн (33 млрд 379 млн рублей), в то время как импорт белорусской продукции остался на прежнем уровне и составил $134 млн (10 млрд 212 млн рублей).

Основу экспорта из Нижегородской области в Белоруссию составляет оборудование для атомных электростанций, а также пластмассы и изделия из них, автотранспорт, изделия из черных металлов, теле‑ и радиоаппаратура, моющие средства и средства личной гигиены.

В свою очередь Белоруссия импортирует в регион преимущественно электрические машины и оборудование, молочную продукцию, древесину и изделия из нее, а также продукцию черной металлургии.

В целом же товарооборот Нижегородской области и Белоруссии в январе — сентябре 2020 года сложился на уровне $572 млн (43 млрд 591 млн рублей), что на $11,2 млн (853 млн рублей) или на 2% больше показателя аналогичного периода 2019 года.