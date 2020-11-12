Санкт-Петербург, , 16:30 — REGNUM На базе петербургской особой экономической зоны (ОЭЗ) сформировался так называемый «антиковидный кластер». Об этом заявила генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева.

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Так, в Петербурге запустили производство тест-систем на наличие суммарных антител к COVID-19. Новую систему «SARS-CoV-2-CoronaPass» выпускает консорциумом биотехнологических компаний: резидент петербургской Особой экономической зоны «Биопалитра», ЦГРМ «Генетико» и «НекстГен».

Разработка тест-системы началась в апреле и завершилась в июне. Уже вторую партию из 528 тыс. тестов произвели в сентябре. Мощность предприятия составляет 15 млн тестов в год.

По результатам клинических испытаний тест-система показала высокие результаты: ни одного ложноположительного результата на выборке из группы более 2 тыс. образцов от доноров допандемического периода, чувствительность составила 98,7% на выборке людей, перенесших подтвержденную инфекцию COVID-19.

Анализ удается провести всего за 55 минут, предварительно разводить образец не нужно. По данным «Биопалитры», тест не имеет аналогов среди прочих российских и зарубежных производителей по совокупности характеристик.

По мнению разработчика и основателя компании «Биопалитра» Николая Максимова, «SARS-CoV-2-CoronaPass» можно использовать для мониторинга эффективности вакцинации и толщины иммунной прослойки населения.

«Тест-система сконструирована с применением технологии сэндвич-анализа (мост-тест), поэтому способна определять все классы иммуноглобулинов (суммарные антитела), включая ранние антитела IgM, а также IgG и IgA одновременно. В то время как большинство аналогичных тестов на рынке направлены на определение антител к так называемому N-белку коронавируса (нуклеопротеин), что свидетельствует о перенесенном заболевании, которое могло не привести к выработке защитного иммунитета. Присутствие же антител к S-RBD является индикатором выработки защитного иммунитета», — заявил Максимов.

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Кроме того, подписано соглашение о передаче технологической документации между компанией «Фармасинтез» и НИЦ им. Гамалеи. Работы по трансферу технологий для выпуска вакцины от COVID-19 «Спутник V» планируют завершить к концу 2020 года. Площадкой выбран завод «Фармасинтез-Норд» в Петербурге. В октябре завод прошел предварительный аудит: специалисты по технологии Центра Гамалеи подтвердили возможности выпуска здесь вакцины. На заводе уже готово оборудование для производства вакцины по полному циклу, включающее одноразовые системы для производства субстанции, а также комплекс оборудования для производства готовой формы лекарственного средства как в виде раствора, так и в виде лиофилизированного препарата.

«Мы уверены и делаем все необходимое, чтобы уже в I квартале следующего года начать производство вакцины в промышленном масштабе», — заявил генеральный директор АО «Фармасинтез-Норд» Михаил Квасников. В августе партнером НИЦ им. Гамалеи стала также компания «Биокад», которая тоже располагается в петербургской ОЭЗ.

Гендиректор ОЭЗ Тамара Рондалева отметила, что резиденты активизировали разработки и производство продукции, направленной на всестороннюю борьбу с коронавирусом. Сейчас уже не менее семи компаний выпускают либо готовятся к выпуску как СИЗов, вакцин, оборудования для дезинфекции, так и тест-систем.

«На площадках ОЭЗ складывается фактически «антиковидный кластер». При этом все чаще наши резиденты выступают готовой производственной площадкой, способной оперативно и качественно обеспечить трансфер технологии производства в кратчайшие сроки и с учетом всех требований разработчиков социально-значимой продукции», — считает Рондалева.

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